Désencombrement Dakar-Plateau : les autorités libèrent Petersen de ses épaves et avertissent les autres occupants de la ville

Le sous-préfet de Dakar-Plateau et la Direction Générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique sont formels et leur objectif est de débarrasser Dakar-Plateau de toutes les épaves (voitures, tables, etc...)

Après l’opération de désencombrement de la place de l’Indépendance, des avenues Léopold-Sédar-Senghor, William-Ponty et Lamine Guèye déclenché par le sous-préfet de Dakar-Plateau il y a quelques semaines, cette fois-ci c’est au tour du marché Petersen et ses alentours de recevoir la visite des autorités sous préfectorales et la Direction Générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique. C’est dans la nuit jeudi 2 au vendredi 3 novembre au environ de 00h jusque tard dans la nuit que l’opération de désencombrement a eu lieu au marché Petersen de Dakar-Plateau. Des épaves de voitures, des tables, des ordures et tout autre objet qui occupaient la voie publique ont été embarqués et amenés à la fourrière.

Selon le sous-préfet de Dakar Plateau, monsieur Djiby Diallo, cette opération de désencombrement est partie "du constat que le centre-ville de Dakar est devenu invivable. "Ainsi, suite à une réunion avec le préfet de Dakar, le maire de Dakar-Plateau, les représentants de la ville de Dakar et la direction générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique, une vaste campagne de désencombrement est engagée en centre-ville. D’ailleurs, le sous-préfet a averti tous les propriétaires d’épaves et les commerçants qui occupent la voie publique. Il assure que les opérations vont se poursuivre dans les jours à venir...