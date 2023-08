Dernière journée éliminatoires CAN 2024 : Le Sénégal va finalement jouer à Kigali sans Aliou Cissè !

C’est la fin de la récréation. Le tiraillement entre la fédération sénégalaise de football est celle du Rwanda sur l’organisation de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023, connaît son épilogue. En effet, après une petite guerre des communiqués, la FSF a finalement décidé d’aller jouer à Kigali plutôt qu’au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le 9 septembre face au Rwanda. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu ce mardi l’instance dirigeante du football sénégalais fait savoir que :



« La Fédération Sénégalaise de Football informe le public qu’après échanges avec les autorités de la CAF et dans un souci de dépassement, son équipe nationale se déplacera finalement au Stade de Huye au Rwanda pour jouer la sixième journée des éliminatoires de la Côte d’Ivoire 2023.



Seulement, le sélectionneur national des Lions, Aliou Cissé, ne sera pas du déplacement a informé la fédération sénégalaise… « L’équipe nationale qui sera dirigée par les coaches Malick Daf et Pape Bouna Thiaw quittera Dakar le 06 septembre 2023 pour affronter l’équipe du Rwanda le 09 septembre 2023. »



Reste à savoir si c’est l’équipe nationale A du Sénégal qui ira jouer contre celle du Rwanda, ou bien, une sélection bis ? Rappelons que le Sénégal est déjà qualifié à la CAN 2024 et leader du L. Faire voyager les cadres de la sélection A en l’occurrence Sadio Mané, Koulibaly et Cie serait peut-être à éviter étant donné que le Sénégal jouera un match amical trois jours plus tard contre l’Algérie le 12 septembre au stade Abdoulaye Wade (Dakar.)