Dérapages sur les RS et plateaux de télévision : Les inquiétudes de Diop Decroix qui interpelle la responsabilité au premier chef, de l’État.

Dans l’Entretien avec Dakaractu, le secrétaire général national du parti africain pour la démocratie et le socialisme, sans langue de bois, s'est prononcé sur la situation nationale et internationale. Spécifiquement, Mamadou Diop Decroix abordera « ce qu’il considère comme du désordre sur les réseaux sociaux ».



Mais aussi, sur les plateaux télévision donnant la parole à tout-va, le député Mamadou Diop Decroix regrette cette jeunesse pas soucieuse de son avenir. « Si les gens oublient leur passé, il est sûr que le futur sera problématique. J’ai ce regret de voir la jeunesse ignorer son histoire. Il faut que les gens apprennent à donner la parole aux gens avec l’esprit lucide et qui peut être utile à la société. Mais les responsabilités sont partagées même si l’État est en premier chef le responsable », note l’ancien ministre de la communication avec le régime de Wade se définissant mieux placé pour aborder cette question.



Pour remédier à ce problème, Mamadou Diop Decroix estime qu’il faut intervenir depuis la racine du mal en faisant prendre à l’État, ses responsabilités, pour qu'il demeure un exemple face au peuple, mais aussi de l’autre côté, des citoyens modèles épris d’esprit de bien faire sans parti pris, ni répugnance aucune...