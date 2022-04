Départ du PCD de Kaolack de And Nawlé : Le camp de Bengelloune rétablit la vérité des faits... Daniel So lavé à grande eau.

À Kaolack, le départ de Bengelloune de And Nawlé pour soutenir le président Macky Sall lors des législatives continue de faire couler beaucoup d'encre au sein de And Nawlé et des anciens de la convergence des leaders.



Accusé dernièrement d'être l'auteur de ce départ, El Hadj Daniel So a essuyé des attaques nourries de la part de ses ex-alliés.



C'est d'ailleurs ce qui a amené le mouvement Kaolack Nouvelle Vision de BEN à sortir de son silence afin de rétablir la vérité des faits.



D'après le coordinateur de cette entité, depuis 2012 à part les locales, Bengelloune a toujours été derrière le président Macky Sall à l'occasion des élections et cette fois-ci encore c'est lui-même qui a décidé de se ranger derrière son mentor afin de lui permettre d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et qu'il n'a jamais été influencé par qui que ce soit pour prendre une telle décision.



Saliou Lô d'ajouter toutefois que la mission reste commune car les deux institutions (la Mairie et le Conseil Départemental) sont appelées à travailler ensemble pour l'intérêt supérieur de la population Kaolackoise...