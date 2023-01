Démocratie et bonne gouvernance en Afrique : Les raisons d’une régression selon l’Indice Mo Ibrahim 2022

C’est globalement une gouvernance africaine qui stagne depuis 2019 et qui, si rien n'est fait, risque de prendre cette tendance inquiétante. D’ailleurs, les années de progrès pourraient être perdues, et l’Afrique ne sera pas en mesure d’atteindre en temps voulu les Objectifs de Développement Durable (ODD) ou ceux de l’Agenda 2063.



Des facteurs ont entre-temps affecté le continent noir. Ils sont liés particulièrement à cette pandémie de covid-19. Un phénomène qui prend tout le monde au dépourvu et les pays d’Afrique, généralement vulnérables face à ce genre de pandémie, s’exposent à ses conséquences. Cette pandémie de la Covid-19 suivie de la guerre Russie-Ukraine, doit selon l’Indice Mo Ibrahim, permettre aux dirigeants africains, de résoudre l’absence de perspectives décentes pour la jeunesse, l’aggravation de l’insécurité alimentaire, le manque d’accès à l’énergie pour près de la moitié de la population du continent, l’alourdissement du fardeau de la dette et la multiplication des mouvements sociaux. Les coups d’État sont de retour et le recul de la démocratie fait tache d’huile.



L’Afrique est dans une phase inquiétante. Selon l’IIAG 2022, même si le niveau continental moyen de Gouvernance Globale est meilleur en 2021 qu’en 2012 (+1,1), les progrès ont stagné depuis 2019. Ceci résulte de la détérioration conjointe des deux dimensions Sécurité et État de droit et Participation, droits et inclusion (comme c’est le cas notamment au Sénégal malgré sa position favorable : 9e dans le rang des 54 pays), du fait de la multiplication des conflits armés, des actes de violence contre les civils et d’un recul de la démocratie qui s’étend sur le continent. Ces facteurs de déclin d’une gouvernance décennale, sont certes antérieurs à ces facteurs tels que la pandémie et la guerre en Ukraine, mais se sont aggravés durant les 5 dernières années (2017-2021) surtout avec les mesures de restriction depuis 2020 liées à la covid-19. Celles-ci ont accéléré le déclin des pratiques démocratiques, accentué la répression contre la dissidence politique, rétréci l’espace de la société civile et justifié un moindre contrôle démocratique.



L’évolution de facteurs notamment le « Développement humain et Fondements des opportunités économiques », permet d’être optimiste car, selon l’IIAG, elles ont toutes deux progressé entre 2012 et 2021. C’est particulièrement le cas pour le Développement humain, qui s’est amélioré d’année en année tout au long de la décennie : en 2021, plus de 90 % de la population du continent vit dans un pays où la situation en la matière est meilleure qu’en 2012.



S’agissant des Fondements des opportunités économiques, non seulement le niveau atteint en 2021 est plus élevé qu’en 2012, mais c’est la seule catégorie à avoir même continué à progresser depuis 2019, malgré le choc sismique de la pandémie, principalement grâce aux améliorations considérables de la sous-catégorie Infrastructure, à partir d’un niveau initial faible.



Le rapport 2022 de l’IIAG relève par ailleurs la persistance de lacunes statistiques critiques pour un certain nombre de priorités de gouvernance, concernant notamment les secteurs de l’emploi, de la santé, du monde rural ou du changement climatique. Il demeure ainsi impossible d’inclure dans la catégorie "Santé" les données souhaitables sur les infrastructures et les ressources humaines pourtant essentielles pour répondre efficacement à toute pandémie. Or d’une manière générale, il n’est pas de politique publique efficace sans données fiables. Le renforcement de la production et de l’utilisation des données en Afrique restera donc une priorité pour bien mesurer la satisfaction ou non en matière de démocratie et de bonne gouvernance.