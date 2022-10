Démarrage de la Ligue 1 : Dakar Sacré-cœur démarre fort, le Jaraaf cale face à la Sonacos, TFC s’impose in extremis…

Le football a repris ses droits ce samedi sur plusieurs pelouses où se sont jouées des parties relevées. Pour cette journée inaugurale de la Ligue 1 professionnelle, et au vu du niveau de jeu déployé par les différentes formations, les amateurs de football savent d’ores et déjà que le championnat sera âprement disputé lors de cette saison 2022-2023.



Avec un démarrage canon, Dakar Sacré-Cœur a frappé fort pour son premier gros choc de la saison, contre les Diambars dominés sous la marque de 2-1. Après une assez décevante 9ème place (7 victoires 11 nuls et 8 défaites) à l’issue de la saison dernière, les Gones lancent parfaitement leur championnat.



La petite surprise de cette première journée de L1 est assurément le match nul blanc concédé par le Jaraaf devant le promu, Sonacos (0-0.) Une belle, très belle opération ainsi réalisée sur la délicate pelouse du stade Iba Mar Diop qui n’a pas trop souri à Youssouph Dabo qui rêvait d’une victoire pour ses débuts. Rien d’alarmant pour le Jaraaf qui devra se ressaisir très rapidement en tant que prétendant au titre.



En attendant les rencontres du dimanche, l’autre grosse affiche du week-end, entre Teungueth FC en quête de son efficacité, et l’AS Douanes, n’a pas tenu toutes ses promesses. Si beaucoup s’attendait à une partie spectaculaire, les filets ont failli ne pas trembler, il aura fallu attendre la 93e pour voir le TFC l’emporter sur le fil (1-0).



Par ailleurs, le Stade de Mbour s’en est très bien sorti en s’imposant sur le fil (1-0) devant les visiteurs de Guédiawaye FC.



Les résultats de la première journée de Ligue 1



