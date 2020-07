Démantèlement des réseaux et couloirs de trafic de stupéfiants : La Douane déniche 335 kg de chanvre indien dans un dépôt de paille d’arachide à Kounoune.

La Brigade spéciale et de recherches des Douanes (BSR) rattachée à la Subdivision de Dakar-extérieur investit les milieux criminels et de trafic de stupéfiants.







Les opérations qui sont toujours en cours ont permis d’éventrer un ingénieux modus operandi de trafic et de vente de drogue dans la grande banlieue dakaroise. Suite à une filature de plusieurs heures le lundi 06 juillet, les agents de la BSR ont arrêté trois individus en pleine opération de déchargement de chanvre indien dans un dépôt situé au quartier Kounoune.







La marchandise était dissimulée sous des sacs de paille d’arachide (8 sacs au total) et transportée à bord d’une fourgonnette de marque Renault trafic. C’est au moment du déchargement que les douaniers sont intervenus et ont arrêté les trois individus en question. Il s’agit notamment du propriétaire, du convoyeur et du gardien du dépôt.







La drogue saisie est conditionnée en 335 paquets de 1 kg de chanvre indien, soit un total de 335 kg pour une valeur marchande estimée à 20 100 000 de francs CFA.







Ces opérations de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue et de produits prohibés se poursuivent sur l’étendue du territoire et vont s’intensifier.







La Douane sénégalaise réaffirme sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et appelle les populations à plus de vigilance et de collaboration dans l’intérêt exclusif du pays.







LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION DE LA DGD