Défilé du 04 avril 2023 : La bonne formule en étude

La 63e célébration de la fête de l’indépendance du Sénégal se fera naturellement le 04 avril prochain. Comme à l’accoutumée, elle est célébrée à travers un défilé civil et militaire sur l'étendue du territoire national, présidé par le chef suprême des armées à Dakar, et le chef de l'exécutif local dans toutes les capitales régionales.



L’année dernière, les autorités sénégalaises avaient décidé de commémorer le 62e anniversaire de l’accession du Sénégal à l’Indépendance par « un défilé en petit format », dans la sobriété, en plein centre-ville de Dakar comme ce fut d’ailleurs, le cas en 2012.



Le thème avait d’ailleurs porté sur : « Forces de défense et de sécurité, et résilience nationale ». Quid de cette année ?





Toutefois, l’on apprend à travers le quotidien « Le Témoin », que l'état-major général des armées devait normalement se réunir, ce mercredi, au camp Dial-Diop à Dakar pour prendre une décision relative au format de cette fête de l'indépendance...