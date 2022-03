Défense des magistrats : L’UMS, le discours de la (nouvelle) méthode.

Pour sa deuxième sortie, Ousmane Chimère Diouf, président de l’UMS, a opté pour une conférence de presse en lieu et place d’un communiqué, se démarquant un peu de la méthode Téliko, dont le mandat est arrivé à terme le 7 juillet dernier.



Lui essaie de rappeler les devoirs d’un juge. Le président de l’Union des magistrats sénégalais exhorte à « faire abstraction de tout commentaire extérieur ». Pour lui, la « recherche de populisme n'est pas l'office du juge. »



Au nom du « respect de nos institutions », le président de Chambre à la Cour d’appel de Dakar a dénoncé les « attaques personnelles contre des magistrats et à des actes de défiance envers l'institution. » Une démarche semblable, comme le faisait Souleymane Téliko.



Toutefois, le juge Diouf dit avoir compris la colère de certains, tout en invitant ses collègues magistrats à « faire face à leurs responsabilités en traitant d'une part les procédures dans des délais raisonnables. » Oubliant l’état des besoins en effectifs tant évoqué par son prédécesseur à la tête de l’UMS.



Pour répondre aux accusations de l’opposition qui ont fait tache d’huile, Ousmane Chimère Diouf dira : « les Magistrats ne peuvent servir de bras armés utilisés pour la liquidation d’adversaires politiques. » Le premier des magistrats de l’UMS a fait allusion à « une idée répandue de mauvaise foi. »



Le président de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar précise que dans leur « cartésien », « il n’y a pas de match nul ». « Il faut un gagnant et un perdant », dit-il. Et, le politicien doit « apprendre à perdre et à gagner en toute bonne foi, en toute logique », selon le juge.



Et dans le même esprit d’apporter des réponses à un leader de l’opposition, le président de l’UMS a fait savoir qu’« il ne peut être permis à un justiciable, quel que soit son rang, de se hisser au-dessus des lois ou de s’arroger le droit de vouer aux gémonies le respect dû à la Justice. »



Ses mots, même fréquents, peuvent susciter des répliques. On s’attend déjà à une réponse du leader de Pastef/Les Patriotes.



En attendant, le juge Ousmane Chimère Diouf et son équipe ont scellé, en forme de discours, les rapports entre les magistrats et les politiques de l’opposition « offensive ».



L’UMS « ne peut plus se contenter de vivre dans une tour d’ivoire, de dire le Droit sans se soucier de la perception de la société », avait dit le magistrat Ousmane Chimère Diouf, lors de sa première déclaration publique.



Le magistrat Ousmane Chimère Diouf ne parle que des justiciables sans rien dire à l’État. Comme si tout allait bien dans la magistrature. Il n’a plus interpellé le Gouvernement sur les efforts à faire en moyens matériels, à commencer par l'informatique au niveau des tribunaux.



Le président de l’UMS ne nous a pas non plus annoncé la couleur quant aux réformes évoquées depuis le début du quinquennat du président Macky Sall.



Mais, le magistrat a tenu à rappeler que ses collègues ne rendent pas leurs décisions « pour faire plaisir à qui que ce soit. » « Notre mission consiste à aller chercher la vérité sur la base des éléments versés dans les dossiers », estime le président de l’UMS, qui ne voudrait pas que des intérêts personnels priment encore sur les institutions de la République, qui sont en effet « pérennes ».



Le président Ousmane Chimère Diouf a admis que « l’UMS est une association professionnelle et non une institution de la République », tout en rejetant de nouveau l'idée d'un débat autour de l’indépendance de la Justice. « Les magistrats sont indépendants, car l’indépendance se vit », estime-t-il.



Le chef de file de l’association de défense des magistrats a appelé au calme : « L’histoire politique du Sénégal, mouvementée qu’elle a été, s’est toujours déroulée dans le respect dû aux institutions et aux hommes et femmes qui les animent. » Pour lui, la matière judiciaire est fondée sur la courtoisie et l'échange d'idées.