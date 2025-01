Découverte macabre : deux personnes retrouvées mortes dans le train d’atterrissage d’un avion en provenance de New York

Selon " LeParisien", deux personnes ont été retrouvées mortes ce lundi soir aux alentours de 23 h 30 dans le train d’atterrissage d’un avion de JetBlue en provenance de New York. D'après la compagnie aérienne JetBlue qui a fait cette annonce, les circonstances de leur décès restent "sous enquête". Toutefois, elle informe que la découverte macabre a été faite par l'un des techniciens de maintenance de l’appareil.



L'appareil a décollé de Jamaïque très tôt direction New York avant de faire un aller-retour pour Salt Lake City, puis de décoller direction Fort Lauderdale en Floride, si l'on se fie aux données de FlightAware. Les deux corps ont été découverts lors de l’inspection habituelle d’après vol". " Sur place, les ambulanciers ont constaté le décès des deux individus", a déclaré Carey Codd, porte-parole du bureau du shérif du comté de Broward.



La compagnie a ajouté que " les circonstances entourant la façon dont ils ont accédé à l’avion font toujours l’objet d’une enquête". " Les victimes auraient pu embarquer en Jamaïque, à Salt Lake City ou à New York, avant d’être repérées", a-t-on rapporté. Les résultats de l'autopsie permettront de déterminer dans les prochains jours les causes du décès. Les pistes les plus plausibles sont le manque d’oxygène ou l’hypothermie...