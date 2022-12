Déclaration des Femmes de la Coalition Bby du département de Saint-Louis : « Nous sommes Amy N’diaye Gniby »

Au cours d’une Assemblée Générale organisée samedi au siège de l’Apr de la capitale du Nord, les femmes de la Coalition Bby du département de Saint-Louis ont condamné vigoureusement l’agression de leur sœur et camarade Amy NDiaye Gniby par « des malfrats ».

Par la voix de Codou Thiam et de Mme Aïda Mbaye Dieng, elles ont exigé, à travers une déclaration, la radiation pure et simple de ces agresseurs de l’Hémicycle, « nous réclamons justice pour notre sœur Amy NDiaye Gniby et son portage fœtal et invitons toutes les organisations féminines et féministes, tous les hommes et femmes épris de justice, de valeurs citoyennes et morales, à condamner cet acte ignoble. »

Codou Thiam a laissé entendre que cet acte, perpétré en pleine session budgétaire, « horrifie, d’autant plus qu’il s’est passé dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale, symbole de la représentation parlementaire, du dialogue et expression de la vitalité démocratique. »

Des centaines de militants de l’Apr et des partis politiques alliés de cette coalition Bby du département de Saint-Louis, venus des communes de Mpal, Fass-Ngom, Gandon, Ndiébéne-Gandiole, ont rallié vers 12 heures le siège de l’Apr à Ndiolofène, pour écouter attentivement cette déclaration lue par la jeune Codou Thiam, qui était candidate aux dernières élections législatives du 31 juillet 2022.

Ainsi, la température politique est montée d’un cran, au moment où Codou Thiam rappelait que « ce jeudi 01 décembre 2022, période coïncidant avec la conférence sur la masculinité positive pour mettre fin à la violence faite aux femmes, deux députés de la Coalition Yewwi Askan Wi, deux gaillards, toute honte bue, se sont acharnés sur une jeune dame sans défense, de surcroît enceinte. »

Elle a fait savoir qu’à l’heure, où partout de par le monde, la Femme est chantée, honorée et glorifiée, « au Sénégal, une opposition débile, inintelligente, irresponsable et inélégante ayant partout prôné la rupture, a porté l’horreur en battant lâchement une femme enceinte. »