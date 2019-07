Déclaration de patrimoine/ Réticence des assujettis : « L’Ofnac n’a aucun pouvoir de coercition à l’endroit des assujettis récalcitrants » (Seynabou Ndiaye Diakhaté, Présidente OFNAC)

La loi relative à la déclaration de patrimoine est un instrument qui contraint les assujettis à se rapprocher de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Selon la présidente de ladite institution de contrôle, Seynabou Ndiaye Diakhaté, les failles se situent toujours dans la pratique. Interpellée sur l’existence ou non de mesures contraignantes dont disposeraient l’organe de contrôle, la dame d’indiquer que « l’Ofnac n’a aucun pouvoir de coercition à l’endroit des assujettis récalcitrants ». D’où l’intérêt selon elle, de sensibiliser davantage afin que tous les acteurs aient la même compréhension et la même lecture des textes qui régissent la déclaration de patrimoine. La présidente de l’Ofnac participait ce mardi 30 juillet à l’atelier d’échanges et de sensibilisation entre les ordonnateurs, les ordonnateurs délégués, les comptables publics sur le système de déclaration de patrimoine.