Décès mystérieux de l’artiste Papa Sangoné Vieira : Le Parquet est saisi

Papa Sangoné Vieira. L'éclectisme et le talent faits artiste. Plus jeune membre du Conseil d'Administration de la SODAV. Disparu depuis trois jours sans aucune nouvelle. Téléphone ouvert mais ne décrochant pas... Repêché par les sapeurs-pompiers ce matin, tout habillé, sur une plage dakaroise. Ses affaires ? Disparues !



Le Parquet est donc saisi. La dépouille mortelle transférée à l'HALD. Autopsie aujourd’hui La famille Diagne-Vieira inconsolable. S'en remet au Tout-puissant. Qui a donné et qui a repris...



Le Maire de la commune de Fass, ses collègues artistes et ses innombrables amis réclament la lumière, toute la lumière. Cet être exceptionnel le mérite. Repose en paix, l'artiste-né !