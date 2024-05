Décès du Général de division 2s Mamadou Diop: Des honneurs funébres rendus par la Gendarmerie, ce mercredi

Le Général de division 2s Mamadou Diop a tiré sa révérence, ce mardi 07 mai 2024, à Dakar, informe un communiqué de la gendarmerie Nationale. Pour rappel, il était le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire du 1er octobre 1994 au 31 Décembre 1997.



« Les honneurs funèbres militaires lui seront rendus le mercredi 08 mai 2024 à 10 heures au carré d’armes de l’état -major du haut -commandement de la Gendarmerie nationale, quartier Samba Diery Diallo, suivis de la levée de corps et de l’inhumation au cimetière musulman de Yoff », renseigne un communiqué rendu public par le Général de Division Martin Faye, haut commandant de la Gendarmerie nationale et l’ensemble du personnel de la Gendarmerie nationale.