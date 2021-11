Décès des 3 élèves du collège de Touldé Gallé : Le ministre Mamadou Talla envoie une délégation à Doubanghé.

Suite à la mort accidentelle de Dieynaba, Mai­mou­na et Fatimata la semaine dernière fauchées par un véhicule, le ministre Mamadou Talla a dépêché une délégation conduite par le directeur de l’Enseignement moyen secondaire général.



Accompagnés de l’IEF de Podor, les émissaires du ministre Mamadou Talla se sont rendus dans les différentes familles à Doubanghé pour présenter les condoléances de la communauté éducative et partager avec elles la douleur et toute la tristesse qui ont habité ces populations visiblement très éplorées.



« Monsieur le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla vous manifeste sa compassion suite à cet accident tragique et prie pour le repos des âmes de ces 3 élèves décédées sur le chemin de l’école, sur le chemin de la recherche du savoir » a confié P. Kandji en remettant symboliquement un appui aux familles des victimes.



Les parents d’élèves et l’ensemble des populations ont salué cet élan de solidarité mais aussi ce geste touchant du ministre. Ils ont prié pour le repos éternel de ces jeunes filles au paradis.