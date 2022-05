Décès des 11 nourrissons : L'association nationale des imams et oulémas invite les mosquées du Sénégal à une prière commune ce vendredi.

Suite au décès tragique des nouveau-nés au service néonatalogie de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane, l'association nationale des imams et oulémas du Sénégal présente ses condoléances aux familles des victimes et leur a exprimé sa profonde douleur.



Le bureau exécutif des imams et oulémas présente ses sincères condoléances aux familles éplorées, au chef de l'État Macky Sall et à toute la nation sénégalaise. Sur instruction de son président Imam Moustapha Guèye, l'association des imams et oulémas recommande à tous les imams et oulémas du Sénégal de formuler des prières demain dans les mosquées du Sénégal lors de la prière du vendredi afin qu'Allah (Swt) nous accorde la paix et mette fin à cette série de drames notée ces temps-ci dans le pays.