Décès de Pape Bouba Diop : Matar Bâ présente ses condoléances au mouvement sportif national.

La série d’hommages continue d'affluer de partout suite au décès de l'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop (42 ans) ce dimanche à Lens (France) des suites d'une longue maladie. Le ministre des sports, Matar Bâ a tenu à présenter ses condoléances au mouvement sportif Sénégalais via un message posté sur son mur Facebook officiel.



« Je présente les condoléances du président Macky Sall au mouvement sportif national suite au décès de l’ancien international sénégalais Pape Bouba Diop ».



L'ancien milieu de terrain de Fulham et de Portsmouth restera à jamais dans le cœur des Sénégalais après son but historique inscrit en 2002, contre la France (1-0). Le tout premier but sénégalais dans l'histoire de la Coupe du monde de football.