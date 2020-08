Décès de Mansour Kama : Serigne Mbaye Thiam rend hommage à un homme de dialogue et de synthèse

Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mansour Kama, est décédé ce dimanche des suites d'une maladie. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, sur sa page Facebook, a rendu hommage au président de l'une des organisations patronales les plus représentatives.



Pour le socialiste, c'est une profonde tristesse qui l'a gagné en apprenant le rappel de celui avec qui, il a eu à travailler au sein des Assises nationales et où celui-ci a occupé les fonctions de Vice-président et comme Président de la Fondation du Secteur privé pour l’Education.



« Nos deux dernières rencontres remontent à notre réunion de travail du vendredi 17 avril 2020 et au samedi 6 juin 2020 à Keur Madiabel où il a tenu à se rendre pour venir me présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu de ma maman » se souvient l'ancien ministre de l'éducation nationale.



Selon Serigne Mbaye Thiam, le Sénégal a perdu un patriote engagé, un militant du développement, un homme de dialogue, de synthèse et de consensus.

Tout en exprimant sa compassion, Serigne Mbaye Thiam présente ses condoléances à la famille Kama, à ses amis, à la SDE, au secteur de l’Eau, à la CNES, ainsi qu’au monde du travail et au secteur privé.