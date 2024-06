Décès de Mademba Sock: « J’ai perdu un camarade, un ami et leader qui inspirait dans l’engagement » (Cheikh Diop, SG CNTS/ FC)

De Genève, au bureau des nations unies où se tient la 112e conférence internationale du travail qui tire d’ailleurs à sa fin, le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (Cnts/Fc), ne trouve pas les mots pour manifester sa peine suite au rappel à Dieu de Mademba Sock, ancien dirigeant de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS). Cheikh Diop, apprend avec beaucoup de peine, le rappel à Dieu d’un grand militant du mouvement syndical africain et sénégalais en particulier. « Mademba était un militant engagé qui inspirait la classe syndicale du Sénégal de part son engagement, sa détermination et sa volonté de faire aboutir les revendications. Véritablement, c’est une très grande perte pour le mouvement syndical du Sénégal et même africain » témoigne Cheikh Diop, Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (Cnts/Fc) qui rappelle ses excellents rapports avec le défunt syndicaliste avec qui il a beaucoup partagé.







« Nous avions la plus grande complicité idéologique dans les combats que nous menions. Mademba, comme j’ai l’habitude de le dire, m’inspirait en tant que leader du mouvement syndical et à travers son engagement et sa détermination. Moi, particulièrement, j’ai perdu un camarade et un ami. Je suis extrêmement peiné d’avoir appris son décès. Je présente toutes mes condoléances à sa famille biologique, à sa dernière épouse, Ndeye Maty Niang qui est une cousine directe à moi. Je présente également mes condoléances à toute sa famille syndicale sénégalaise et africaine. Je rappelle aussi que Mademba était le président de l’OTAO, un mouvement syndical Ouest Africain » ajoute le président de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (Cnts/Fc) qui va se mobiliser aux côtés de sa famille pour leur apporter soutien et réconfort.