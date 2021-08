Décès de ABC : « j’ai côtoyé un citoyen qui aimait profondément son pays et l’Etat qu’il a servi » (Aly Ngouille Ndiaye)

Anciens ministres dans le Gouvernement de la deuxième alternance, Aly Ngouille Ndiaye dit avoir côtoyé avec Alioune Badara Cissé un citoyen qui aimait profondément son pays et l’Etat qu’il a servi avec dévouement aux côtés de son Excellence M le Président Macky SALL dont il fut un très proche collaborateur, un compagnon de lutte très engagé.



L’ancien Médiateur de la République Me Alioune Badara Cissé a témoigné aussi Aly Ngouille Ndiaye, fut un homme d’une bonté légendaire, d’une grande sincérité doublée d’un humanisme débordant. Mais aussi un grand intellectuel, un juriste chevronné. Ayant choisi le métier d’avocat, l’homme était aussi un fervent défenseur des causes nobles.



Le maire de Linguère de présenter ses condoléances au Président Macky Sall, à la grande famille du Droit à sa famille biologique et à tous leurs voisins de la cité Hann Marinas.