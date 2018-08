Dakaractu à l'honneur : Son chef de bureau à Thiès, major de la promotion 2107-2018 de l'institut de formation Idrissa Guèye de Kaolack (spécialité: gestion de projet)

Après un passage au centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), notre chef de bureau à Thiès vient de décrocher un nouveau diplôme en gestion de projet. Et cerise sur le gâteau, il est sorti major de la promotion 2017-2018 de l'institut de formation Idrissa Guèye de Kaolack (Ifig).



Son sésame en poche, notre collègue prépare actuellement un Master en planification à Thiès où il est nouvellement affecté pour le compte de Dakaractu.



Pour la petite histoire, Moussa Fall puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait son premier stage à la radio Sud Fm Dakar avant de rejoindre la radio Almadina Fm puis la radio Alfayda Fm. Il a été également correspondant pour de nombreux journaux à Kaolack et dans la banlieue Dakaroise...