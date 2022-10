Dakar Dem Dikk : Après 18 mois, Omar Boun Khatab Sylla quitte le volant !

C’est en conseil des ministres que l’information est tombée. Omar Boun Khatab Sylla n’est plus le directeur général de la société sénégalaise de transport, Dakar Dem Dikk. Nommé en mars 2021 en remplacement de Me Moussa Diop, le désormais ex-directeur n’aura fait qu’un peu plus de 18 mois avant que Ousmane Sylla, Ingénieur Industriel, ne lui succède à ce poste...