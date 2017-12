Dakar Actu à l’honneur : Son reporter Daouda Ba major de la 18e promo de l’ISEG (Licence)

Ce samedi est un jour heureux pour votre site préféré. Le très débonnaire reporter-choc de Dakar Actu, Daouda Ba, comme vous le voyez sur ces images, est sorti major de la 18e promo de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (ISEG), qui a formé de grands noms du landerneau médiatique sénégalais. Pour la petite histoire : après avoir décroché son baccalauréat L2 à Kaolack et son premier diplôme universitaire, Daouda, comme pour suivre le conseil de ce penseur qui laissa méditer que « la réussite c’est 10 % d’inspiration et 90 % de transpiration », a vite fait d’apprendre le journalisme pour lequel il se sentait une vocation, bien plus qu’une vacation. C’est ainsi que Daouda, aux âmes bien nées pour vite faire parler sa valeur, apposera le timbre de sa voix captivante sur un auditoire attentif à travers les ondes de Fm Sénégal, Fem Fm et Safina Fm. Comme cela ne suffit pas, « Peulh Bou Rafète », à la plastique caramélée et au débit posé, mais puissant, séduira les spectateurs de la télévision Rdv du groupe EXCAF TELECOM. Pour notre distingué confrère à l’engagement gaullien, avec cette gloire, ce n’est qu’une bataille qui est gagnée. Un déclic qui amorce la grande guerre du journaliste pour le triomphe de la vérité et des libertés publiques. Bonne chance !