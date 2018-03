Daaka 2018 : Les fidèles se souviennent encore de l'événement tragique de 2017

Daaka 2017, un événement tragique qui reste encore gravé dans la mémoire des pèlerins.

Plusieurs d'entre eux se souviennent de cet incendie qui avait causé la mort de 23 personnes, plus 80 blessées et emporté une valeur estimée à plus d'un milliard de francs.

Pour cette année, les fidèles se félicitent déjà du dispositif mis en place...