DSE Apr Belgique-Luxembourg : la commission de renouvellement dément la réélection de Ousmane War et l’appelle à la sérénité

La Commission de renouvellement de l’APR Belgique-Luxembourg, à la suite de l’information faisant part de la réélection de Ousmane War comme coordonnateur de la Délégation des Sénégalais de l'extérieur (DSE BELUX) a tenu à apporter des éclaircissements. Dans un communiqué, auquel a été joint le procès-verbal de cette élection, la commission de regretter « un mensonge éhonté et grotesque qui donne raison aux militants des neuf sections qui ont fini de voter majoritairement pour le nouveau Coordonnateur Mamoudou Moctar Ba, déclaré à l’unanimité vainqueur de l’élection avec 46,29% contre 44,44% pour Ousmane War et 9,25% pour Mamadou Ka ».

« Présent au dépouillement et à la proclamation des résultats du vote, comment Ousmane War peut-il manquer autant le respect à la communauté apériste de Belgique et du Luxembourg ? »

Ce mensonge éhonté et grotesque, ajoute la commission « démontre encore une fois que Ousmane War ne mérite plus de représenter, dans la circonscription, notre leader et président Macky Sall qui incarne des vertus et des valeurs ».

À l’agonie depuis sa cuisante défaite, il s’est entouré d’une bande « d’insulteurs » qu’il manipule à sa guise contre les honnêtes militants, regrette-t-elle en outre.

Pour rappel, informe le document, Ousmane War a choisi lui-même les 9 membres de la commission composée d’hommes et de femmes intègres. Malheureusement, ces membres supposés proches de lui qu’il a cru continuer à manipuler ont agi en toute indépendance. La Commission, mise en place depuis plus de deux mois, a travaillé dans la collégialité et l’équité entre les candidats tout au long du processus. La commission reconnaît tout de même certains dysfonctionnements mineurs qui n’ont en rien entaché le déroulement du vote.

La commission appelle plus de sérénité et de respect des principes du président Macky Sall et annonce qu’elle intronisera le nouveau coordonnateur général de la DSE/BeLux, Mamoudou Moctar Ba, ce samedi 11 décembre 2021 à Bruxelles. Un rapport condensé des travaux de la commission lui sera remis pour l’occasion avec comme orientation de travailler de manière inclusive pour la remobilisation des militants dans la circonscription.