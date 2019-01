DRAME : Six pêcheurs tués en Casamance

Encore un drame en mer. Six personnes ont péri mercredi dernier dans un chavirement de pirogue au large des côtes de la Casamance.

Selon Enquête qui donne la triste nouvelle, le capitaine de bord, Alioune Badara Ba, 30 ans (Mbour) et Mamadou Ba, 26 ans (Karang) ont eu plus de chance que Vieux Coulibaly, 25 ans (Karang), Mamadou Ndione, 20 ans (Karang), Birane Ndione, 17 ans (Mbour), Ameth Diagne, 20 ans (Mbour) et Bara Gaye, 20 ans (Kaffrine). Il y a eu donc deux rescapés. Mamadou Ba, un des rescapés refait le film du drame.

« La nuit du dimanche vers 05 heures du matin, on a entendu le moteur siffler fort. Un pêcheur s’est dépêché pour voir ce qui se passait. Il nous a alors crié que la pirogue prenait l’eau. Nous avons tout fait pour l’écoper mais nous n’y sommes pas parvenus. Plusieurs d’entre eux auraient succombé à cause du froid et de la fatigue après être restés plusieurs heures dans l’eau. Les rescapés ont été acheminés à Mbour.