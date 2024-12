DPG : la députée Fama Ba plaide pour une révision de la politique d'endettement du pays

Après l'exercice de déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, ce dernier s'est installé pour écouter les préoccupations des députés. Parmi les nombreuses interpellations qui lui ont été envoyées, la question de la politique d'endettement du pays a occupé une place importante pour l’honorable député Fama Ba membre du groupe parlementaire Pastef.



L'honorable députée, Fama Ba a plaidé pour une révision urgente de la stratégie d'endettement national. Selon elle, il est impératif que le gouvernement reconsidère les mécanismes d'endettement afin de mieux aligner les finances publiques sur les priorités nationales.



En outre, l'élue a attiré l'attention du gouvernement sur la cherté persistante de la vie, un problème qui continue de peser sur les ménages sénégalais. Pour y remédier, Fama Ba a proposé l'instauration d'un cadre de concertation réunissant toutes les composantes de la société. L'objectif serait d'évaluer les véritables priorités économiques et sociales du pays afin de proposer des solutions concrètes et inclusives.



Pour conclure, la députée a exhorté le gouvernement à s'attaquer aux inégalités sociales qui subsistent entre les différents corps de salariés. Selon elle, une meilleure équité dans les rémunérations est essentielle pour favoriser la cohésion sociale et renforcer la justice économique.