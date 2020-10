DIOURBEL / Malick Fall dégaine 100 tonnes de riz et des kits...soit plus de 60 millions au total dégagés depuis le début de la pandémie.

Pour le maire de Diourbel, le combat contre la propagation du virus de la covid19 se poursuit. Malick Fall vient de dégainer 100 tonnes de riz et des kits d'hygiène au profit des populations de sa commune. La distribution qui a démarré lundi devra s'étaler dans la semaine et toucher les populations de tous les quartiers de la commune de Diourbel.



Face à la presse, l'édile réitérera son engagement à être au chevet des familles défavorisées de sa localité.

Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires qui ont relevé le penchant social de leur édile. Cet apport vient s'ajouter à divers autres actions déroulées depuis le début de la pandémie. Des actions financièrement évaluées à plus de 60 millions de francs Cfa.