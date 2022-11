DIOURBEL- Des Serigne- Daara s’en prennent au Président Sall à quelques heures de la rencontre de Diamniadio

Ce lundi, le Président Macky Sall fera face, pour une large concertation en vue de la prise en charge des daara, à environ 1.500 maîtres coraniques au Centre international Abdou Diouf à Diamniadio. « Que nenni !… Que de la poudre aux yeux! » se sont exclamés ce week-end à Diourbel des Serigne -daara qui organisaient un grand rassemblement de protestation.

Amenés par Cheikh Omar Cissé Niass qui a aussi porté leur parole, un cinglant réquisitoire a été produit à l’encontre du Président Macky Sall et son régime.

« Les régimes de Senghor et de Diouf ont largement été plus cléments que le vôtre vis-à-vis des serigne-daara. Depuis que vous êtes au pouvoir, les serigne-daara souffrent le martyre. C’est durant votre magister qu’un ministre a fait fermer un daara, enfermé le serigne-daara avant de renvoyer les ndongo-daara chez eux. Nous sommes laissés en rade, bâillonnés, ligotés et emprisonnés. Votre appel à recevoir lundi des serigne - daara est voué à l’échec. Ceux qui viendront répondre à votre appel ne sont pas issus des daaras... »

Cheikh Omar Cissé Niass de poursuivre en haussant le ton. « Que Dieu mette fin à votre règne! Le Coran est combattu. Nous sommes la cible des cours et des tribunaux. Utilisez vos armes et schémas, nous utiliserons nos chapelets! »

Les serigne - daara de Diourbel projettent aussi de démarrer un combat de terrain contre le régime Sall et mettent en garde « les maîtres coraniques politiciens qui essaieraient de leur mettre les bâtons dans les roues. » Affaire à suivre…