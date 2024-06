DÉCOUVERTE (N°6) - Kush : Une Drogue à base d'os humains en provenance de la Sierra Leone, étend son influence au Sénégal

Le Sénégal est confronté à une nouvelle menace grandissante : l'épidémie de "kush", une drogue synthétique qui fait des ravages à travers l'Afrique de l'Ouest. Récemment, les autorités sénégalaises ont intensifié leurs efforts pour lutter contre cette menace croissante, comme en témoignent les récentes interpellations de trafiquants.

Le 29 mai, les éléments du Commissariat d'arrondissement de Bel-Air ont procédé à une arrestation au niveau du môle 4 du Port autonome de Dakar. Un ressortissant guinéen de 23 ans a été appréhendé en possession de 40 plaquettes de "kush", une drogue de synthèse qui se propage rapidement dans la région. Cette arrestation souligne la gravité de la situation et la nécessité d'une vigilance accrue des autorités pour contrer le trafic de cette drogue dévastatrice.

Le "kush" est connu pour sa composition dangereuse, souvent mélangée à des produits chimiques nocifs tels que l'acétone, ce qui en fait une substance à la fois bon marché et extrêmement addictive. Originaire de la Sierra Leone, cette drogue a rapidement traversé les frontières grâce aux réseaux de trafic bien établis dans la région, touchant également des pays comme la Guinée et le Libéria.

En réponse à cette crise, les autorités sénégalaises intensifient les mesures de sécurité et de sensibilisation. La collaboration transfrontalière est essentielle pour contrer le trafic de "kush", étant donné les frontières terrestres poreuses avec les pays voisins affectés. De plus, des campagnes de sensibilisation sont en cours pour informer et éduquer les communautés sur les dangers de cette drogue et sur les signes révélateurs de l'usage de drogues chez les jeunes.

Alors que le Sénégal lutte pour endiguer cette menace grandissante, il est crucial que les efforts de prévention et de répression soient renforcés pour protéger la jeunesse et préserver la sécurité publique.