DÉCÈS DE THIERNO ABDOUL AZIZ BA DE MÉDINA GOUNASS : Moussa Baldé (Maer) présente ses condoléances à la famille éplorée…

Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé, accompagné d’une forte délégation est venu présenter ses condoléances au khalife de Médina Gounass (Kolda) et à la communauté islamique. Et ce, suite au rappel à Dieu, en Arabie Saoudite, d’Abdoul Aziz Ba frère du khalife et porte-parole de la famille.





Moussa Baldé, ministre de l’agriculture et de l’équipement rural : « Je suis à Médina Gounass pour présenter mes condoléances suite au rappel à Dieu du marabout Aboul Aziz Ba (ex porte-parole de la famille et frère du khalife). Lors de son décès survenu en Arabie Saoudite, j’étais absent du pays. Et c’est pourquoi, dès mon retour j’ai décidé de venir saluer la famille et présenter mes condoléances », souligne-t-il.





Thierno Amadou Tidiane Ba, khalife de Médina Gounass de se réjouir de la visite, avant de poursuivre : « nous sommes très contents de la visite du ministre Moussa Baldé car c’est une marque de considération pour nous. Venir présenter les condoléances fait partie de la vie d’un musulman car l’acte renferme les liens et la bénédiction envers Allah. Nous devons renforcer notre foi envers notre créateur, car c’est la seule issue pour le salut de l’humain. Cependant, nous avons des difficultés en adduction d’eau pour faire le maraîchage dans les périmètres et les maisons. Avec cet appui en irrigation et canalisation de l’eau cela pourrait réduire fortement l’émigration clandestine, surtout des jeunes qui y perdent la vie. »





« Médina Gounass est un site religieux, on y vient pour prier et recueillir des prières. J’étais venu pendant la campagne demander auprès du khalife des prières pour un bon hivernage comme je l’avais fait lors du daaka précédent », conclut-il.



Le ministre a présenté ses condoléances en compagnie de son collègue, le ministre Amadou Hott, avant de rendre visite au khalife de Médinatoul Houda Thierno Amadou Saïdou Baldé, ce dimanche 15 septembre. À cette étape, les mêmes recommandations ont été faites à savoir renforcer la foi en notre seigneur…