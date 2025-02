Culture : Guidé par une vision divine, Michael et ses amis comptent transformer un fromager géant en un lieu de "Palabres planétaires" à Missirah

Un décor singulier et artistique attire l'attention ce samedi 8 février 2025 au Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar. Un minibus peint aux couleurs de la nature et du désert, une roulotte et deux campements éveillent la curiosité des passants sur le parking du Centre. À côté, un réchaud à bois chauffe une cafetière, tandis que des bocaux en verre, transformés en tasses, servent à déguster un café chaud. Une véritable ambiance d'aventurier !



Aventurier dans l'âme, Michael Rimbaud a quitté sa Normandie natale en avril 2024 à bord d'un voilier pour une expédition au Sénégal. Son odyssée l'a conduit dans les îles du Saloum, plus précisément dans la commune de Toubacouta, au village de Missirah. C'est là que cet artiste a fait une découverte surprenante : un fromager géant, qui serait, selon les récits locaux, le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Cet arbre va transformer sa vie. Michael Rimbaud médite plusieurs jours autour de l'arbre avant de se lancer dans des recherches approfondies sur ce mystérieux fromager centenaire, niché au milieu d'une ancienne rizière à Missirah.



En Afrique, les arbres géants sont souvent aménagés en places publiques dans les villages, servant de lieux de rassemblement pour des rencontres hebdomadaires ou mensuelles. Inspiré par cette tradition de vivre en communauté et en harmonie avec la nature, Michael décide de transformer ce fromager en un espace de rencontres et d'échanges sur les enjeux planétaires, d'où le nom de "Palabres Planétaires". Un groupe d'une dizaine de personnes séjournera du 10 au 25 février à Missirah pour donner vie à ce projet cher à l'artiste et charpentier Michael Rimbaud.



Il est prévu d'aménager l'espace autour du fromager géant, du tronc jusqu'aux racines, pour qu'il puisse accueillir du public. "Ce sera une œuvre artistique divine, une métaphore de notre monde", explique le maître d'ouvrage, guidé par une vision spirituelle. Michael et ses amis consacreront quinze jours de bénévolat sur le site pour initier les travaux, avec l'aide des habitants de Missirah. Il espère vivement que la population, notamment les jeunes, s'approprie ce projet. Moussa Gaye, un jeune artiste sénégalais, collabore avec eux et joue un rôle clé dans la communication artistique du projet.