Croatie-Sénégal : La compo probable des Lions, sans Kara Mbodj

Longtemps le 4-3-3 ou le 5-3-2 ont été de rigueur. Face à la Croatie (vendredi, 16h GMT), Aliou Cissé devrait aligner un 4-2-3-1 à plat derrière, avec la paire Kalidou Koulibaly-Salif Sané en défense centrale et, des côtés occupés par Lamine Gassama et Youssou Sabaly. Kara Mbodj pourrait encore sortir du onze de départ.



Les Lions devraient se présenter dans une configuration, avec un milieu récupérateur composé de Cheikhou Kouyaté et Gana Guèye, la paire inamovible de l’entrejeu. Sur les côtés, Ismaïla Sarr et Sadio Mané animeront les couloirs. Mbaye Niang, en attaquant de soutien, sera associé à Diafra Sakho, qui retrouvera une place de titulaire en pointe.



Un système bâti sur la base de l’interchangeabilité et travaillé en huis clos. Ce schéma tactique se déploie plus précisément avec une défense à 4 et un entre jeu compact à deux milieux défensifs et, bien plus haut, un joueur offensif axial, un attaquant de soutien et deux excentrés. Dans l’animation, Mbaye Niang va, la plupart du temps, évoluer en numéro 10 et va beaucoup combiner avec Sadio Mané, en électron libre...