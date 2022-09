Crise sociopolitique - 14 ème législature : le parti AWALE dénonce la mauvaise gestion de l'État et exige de l'opposition une rupture totale...

Le parti AWALÉ, dans un communiqué publié ce week-end, a dénoncé la mauvaise gestion de l’État du Sénégal suite aux inondations, l'augmentation des denrées de première nécessité et exige de l'opposition une rupture totale dans la manière de faire durant cette 14ème législature.

Le parti AWALÉ a commencé par rendre un vibrant hommage à l’Imam Alioune Badara Ndao et présenter ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie lors des inondations, non sans partager la douleur des populations impactées.

Le parti AWALÉ qui tient l'État pour seul responsable de ce scandale permanent, réclame l'audit des fonds alloués au plan décennal et des sanctions adéquates.

Par ailleurs, le parti AWALÉ exprime sa solidarité aux populations face à la flambée tous azimuts des prix de presque tous les produits de première nécessité, et interpelle l'État. Cette situation devenue insupportable pour beaucoup de Sénégalais, n'a que trop duré. Elle est exacerbée par la démission totale de l'État de ses responsabilités de régulateur et de contrôleur du marché, indique le parti du Dr Abdourahmane Diouf.

Le parti AWALÉ tient à remercier l'ensemble des Sénégalais qui ont voté pour la coalition AAR Sénégal et félicite les Sénégalais de la belle leçon de démocratie administrée au soir du 31 juillet 2022. AWALÉ attend une Assemblée nationale de qualité et exige de leurs camarades de l'opposition une rupture totale dans la manière de faire durant cette 14ème législature.

Abdourahmane Diouf exhorte les Jambaar à se mobiliser davantage et lance officiellement la reprise de la vente des cartes et les installations des cellules et délégations dans les communes du Sénégal.