Crise sanitaire du Covid-19 : Le FNR appelle à l'effort de guerre de toutes les forces vives de la nation.

Le Front national de résistance face à la pandémie du Covid-19, salue les décisions prises par le Chef de l’État, le Président Macky Sall, annoncées le 3 avril 2020, en soutien aux populations, au système sanitaire, aux entreprises et aux travailleurs du secteur privé pour la sauvegarde des emplois.



Par la voix de son coordonnateur Moctar Sourang, le FNR insiste toutefois sur la transparence dans la gestion des opérations de mise en oeuvre et de suivi de ces mesures. Pour ce faire, le FRN rappelle la nécessité de l’implication de toutes les forces vives dans la gestion de la crise actuelle dans l’intérêt exclusif des populations Sénégalaises.



Par ailleurs, dans un contexte où la participation de tout citoyen dans la gestion de la crise, le FRN salue les compétences Sénégalaises et les initiatives populaires de toutes les composantes de la Nation.

Enfin, le FRN en appelle encore aux populations pour l'observance stricte des pratiques sanitaires et sécuritaires édictées par les autorités habilitées.