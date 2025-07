Crise dans le secteur judiciaire : le SYTJUST-UNTJ interpelle le Chef de l’État pour une sortie de crise

L’Entente SYTJUST-UNTJ a réaffirmé, dans un communiqué transmis à Dakaractu, sa pleine disponibilité à renouer le dialogue avec les autorités sénégalaises. Les deux syndicats soulignent n’avoir jamais rompu les discussions avec le gouvernement et se disent prêts à répondre à toute sollicitation, que ce soit du Ministère de la Fonction publique ou de celui de la Justice. Ils insistent sur leur attachement au dialogue républicain et à l’État de droit, tout en exprimant leur volonté de parvenir à une sortie durable de la crise qui paralyse actuellement les juridictions du pays.







Toutefois, les propos tenus ce jour par le Ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, dans une émission télévisée, suscitent une vive inquiétude chez les membres de l’Entente. Ces derniers dénoncent une méconnaissance, voire une déformation des faits ayant conduit à la crise, ainsi qu’une interprétation excessivement rigide des textes réglementaires. Ils accusent une frange de l’administration de la Fonction publique de faire obstruction à l’application des acquis statutaires des travailleurs de la justice, en s’appuyant sur des lectures restrictives et technocratiques des textes légaux, en dépit de décisions actées en Conseil des ministres dès juillet 2018.







Face à ce qu’elle qualifie de blocage persistant, l’Entente SYTJUST-UNTJ en appelle à une implication directe du Président de la République et du Premier Ministre. Elle estime qu’un arbitrage au plus haut sommet de l’État est désormais indispensable pour faire émerger la vérité et préserver la continuité du service public de la justice. Sans cette intervention, avertit-elle, la crise pourrait s’aggraver davantage, au détriment des justiciables et de la stabilité institutionnelle du pays.