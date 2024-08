Crise à SGO : La direction dégaine 6 milliards pour soulager les grévistes

C’est au ministère du Travail que le litige a été résolu. La direction de la SGO a accepté de dégainer 6 milliards pour éponger la dette des heures supplémentaires dûes aux travailleurs, objet de la grève. Chérif Yankhoba Daouda Faye, délégué de SGO est revenu sur les composants de l’accord articulé sur trois points.







Sous l’égide du ministre du Travail, les deux parties ont convenu d’abord sur l’intégration des avantages en nature et de la prime de production pour le calcul des heures supplémentaires pour les cadres, l’intégration des avantages en nature pour les employés non cadres.







Ensuite après d'intenses jours de négociations cet accord a abouti à l'intégration de la valeur nominale des avantages dans l’assiette de calcul de la gratuité avec un rétro paiement depuis 2017 » dit-il.







Et enfin, « nous demandions des heures supplémentaires. C’était difficile de faire le cumul des heures supplémentaires depuis 8 ans. C’est pourquoi dans un esprit de dialogue et de dépassement et pour ne pas trop tirer sur la corde, nous avons décidé d’intégrer les avantages en nature et la prime de production dans l’assiette de calcul de la gratuité avec un rétro paiement depuis 2017 pour les cadres et pour les non cadres nous nous sommes mis d’accord sur l’intégration de la valeur nominale des avantages en nature dans l’assiette de calcul du forfait à partir de juillet 2021 » explique ingénieur géologue au niveau de l’exploration de SGO.







Ainsi, il se dit satisfait de cette sortie de crise. « C’est l’accord que nous avons conclu avec notre employé et qui satisfait les deux parties. Nous nous réjouissons des accords trouvés qui agréent les deux parties qui permettent de renouer le fil du dialogue avec notre employeur pour atteindre les objectifs. Il reste quatre mois avant la fin de l’année et chaque année, Endeavour a des objectifs annuels. Ces quatre jours de grève ont ralenti la production » conclut le syndicaliste au sortir d’une rencontre au ministère du Travail de trois jours d’intenses négociations suite à quatre jours de grève.