Crash d’un hélicoptère de l’armée : Notre confrère Louis Philippe Sagna était dans l’appareil

Notre confrère de la Télévision nationale Louis Philippe Sagna fait partie des victimes du crash de l’hélicoptère de l’armée à Missirah ce jour vers 19 heures. Plus de peur que de mal, Louis Philippe, un journaliste spécialisé dans les conflits et principal commentateur du défilé militaire du 4 Avril, s’en est sorti avec des blessures et a été envoyé à l’hôpital régional de Kaolack.