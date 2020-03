Covid19 : Les marchés de plus en désertés par les clients.

L'interdiction des rassemblements publics par le Chef de l'Etat Macky Sall, n'est pas sans conséquence sur l'économie du pays. En effet, aujourd'hui les marchés du Sénégal connaissent une faible fréquentation. Un tour sur les marchés Gueule Tapée, Tilène et Colobane nous édifie sur la rareté des clients. Quelques personnes rencontrées au marché de Colobane nous donnent des explications qui sont liées à la maladie du Coronavirus. « Nous sommes d'accord avec la décision du président de la République d'interdire tous les rassemblements publics dans tout le territoire national. Mais cela va avoir des conséquences sur notre commerce. Les gens évitent les lieux publics. Ceux qui viennent ici sont dans le besoin et sont obligés de venir et ils ne traînent pas » En tout cas, les marchés ne reçoivent pas beaucoup de monde et l'activité des commerçants est impacté.