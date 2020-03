Covid-19 à Kolda : Les principaux marchés de la commune fermés.

Le préfet de Kolda, Diadji Dia, par arrêté préfectoral, ferme les marchés de la commune de 15 heures à 6 heures du matin pour lutter contre la propagation du covid-19. Il s’agit du marché central et alentours et des marchés secondaires rassemblant du monde. Cette décision prend effet à partir de ce samedi 28 mars.



À en croire le préfet, «toujours pour limiter les rassemblements, les manifestions, nous avons décidé de limiter le fonctionnement des marchés de la commune. Et pour les marchés ciblés, les activités démarrent à 6 heures et se terminent à 15 heures. Ceci est une mesure qui a été prise pour limiter les risques de contamination et les mêmes mesures concernent la gare routière », défend-il.



Quant aux enfants, il précise les mesures suivantes : « on a constaté avec la fermeture des écoles, que beaucoup d’enfants fréquentent les salles de jeux. C’est la raison pour laquelle nous avons pris un arrêté pour fermer les salles de jeux et limiter le fonctionnement des restaurants et des bars. Pour les bars et restaurants seule la vente à emporter est autorisée dans ces lieux ».



Le préfet a fait cette annonce, à l’occasion de la remise de kits d’hygiène par le maire Abdoulaye Bibi Baldé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ce matériel est composé de gants, masques, eau de javel, gel alcoolisé entre autres pour être distribués dans les différents quartiers de la commune.



Ce sont des marchés bien précis de la commune qui seront fermés à savoir le marché central et alentours, les marchés de sikilo, Mame Diarra, Sinthiang Tountourang, Bouna Kane, entre autres...