Covid-19 : Une baisse continue des patients en réanimation.

Selon le bilan quotidien des services du ministère de la Santé et de l’action sociale, publié ce jeudi, seulement trois patients sont actuellement en réanimation en raison de la Covid-19, soit 1 de moins que la veille et 4 de moins que l’avant-veille.



Une baisse continue des patients atteints de la forme la plus grave de la maladie a été observée pour la première fois depuis la fin du mois d’août.



Au cours des dernières 24 heures, 16 nouveaux patients atteints du coronavirus ont néanmoins dû être admis dans les Centres de traitement épidémiques (Cte), selon le bilan quotidien du Directeur de la Prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. Un bilan quotidien de nouvelles infections en nette baisse...