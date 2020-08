Covid-19 / Relâchement face aux gestes barrières : Le message de Néné Fatoumata Tall aux jeunes.

La propagation du virus reste évolutive avec notamment ces nombreux cas positifs et décés décomptés chaque jour lors du point de la situation fait par le ministère de la santé et de l'action sociale. Il est donc clair que le combat à mener reste plus que jamais prégnant. Ceci commence certes par la prise de conscience de la gravité du virus, mais également des règles que les autorités sanitaires ont mises en place pour freiner la propagation.



Ainsi, le ministère de la jeunesse inquiet de cette posture des jeunes qui reste loin d'être convaincante, a voulu renforcer la sensibilisation qui avait débuté depuis le début de la pandémie, pour leur rappeler que la maladie progresse et gagne du terrain.

C'est pourquoi le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall a renouvelé son appel à cette jeunesse par un message aux allures incitatives pour le respect strict des consignes sanitaires.



"Notre pays a plus que jamais besoin de vous dans ce contexte de guerre sanitaire. Face à ce relâchement noté ces derniers temps, il urge de faire bloc autour des recommandations des médecins, mais surtout dans la discipline. Il est important de savoir que ce virus n’épargne ni jeunes, ni adultes encore moins les personnes âgées. D'ailleurs, ces dernières sont les plus vulnérables et c'est pourquoi j'en appelle à votre sens de la responsabilité pour les protéger de ce fléau", a lancé la ministre de la jeunesse.



Il y'a d'ailleurs une nouvelle stratégie qui est en train d'être peaufinée pour impliquer tous les jeunes et leur donner un tribune, occasion de s'exprimer à travers les réseaux sociaux et autres canaux pour s'auto sensibiliser et en faire autant pour les autres.