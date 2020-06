Covid-19 : Plus d'un demi-million de morts dans le monde et 10 millions de cas.

Selon le comptage de l’AFP, 500 390 décès et 10 099 576 cas de coronavirus étaient officiellement recensés au niveau mondial, dimanche 28 juin à 22 h GMT. Le nombre des décès a doublé en un peu moins de deux mois et 50 000 décès supplémentaires ont été enregistrés ces 10 derniers jours.



L’Europe est le continent qui compte le plus de décès (196 086 pour 2 642 897 cas), suivie par la zone États-Unis/Canada (134 315, 2 642 754), l’Amérique latine et les Caraïbes (111 640, 2 473 164), l’Asie (33 107, 1 219 230), le Moyen-Orient (15 505, 730 977), l’Afrique (9 604, 381 396) et l’Océanie (133, 9 158).



La contagion progresse aux États-Unis



Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de décès (125 768) que de cas (2 539 544). Bien que le nombre de décès quotidiens ait légèrement diminué en juin par rapport au mois précédent, la contagion progresse dans 30 des 50 États américains, notamment dans les plus grands et les plus peuplés du sud et de l'ouest du pays : la Californie, le Texas et la Floride.



Certains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement. Ainsi, le gouverneur de Californie a ordonné dimanche la fermeture des bars de Los Angeles et de six autres comtés. Cette mesure concerne potentiellement un total de 13,5 millions d'habitants. Le gouverneur, le démocrate Gavin Newsom, a aussi "conseillé" à huit autres comtés, dont celui de la capitale de l'État Sacramento, de faire de même. Il avait autorisé la réouverture des bars californiens le 12 juin.



Au niveau national, de plus en plus de voix, notamment parmi les Républicains, s'élèvent pour que Donald Trump lui-même porte un masque afin de donner l'exemple. Le président américain n'est jamais apparu masqué en public.



Record en Bolivie



En Amérique Latine, le pays le plus lourdement touché est le Brésil, qui comptait dimanche 57 622 morts sur 1 344 143 cas confirmés, selon les autorités.



La Bolivie a connu samedi un record de cas quotidiens de coronavirus, soit 1 253 infections supplémentaires. "Nous entrons dans une phase d'augmentation rapide des cas de Covid-19", a reconnu le ministre de la Santé, Eidy Roca.



Le maire de Quito, Jorge Yunda, a averti que les services de santé de la capitale équatorienne étaient débordés face à l'afflux de malades. Avec 54 500 infections, et plus de 4 400 morts, l'Équateur est l'un des pays les plus touchés en Amérique latine.



Reconfinement en vue dans une ville anglaise



L'Europe n'est pas épargnée. La ville de Leicester, dans le centre de l'Angleterre, une ville de 342 000 habitants, risque d'être partiellement reconfinée en raison d'une recrudescence des cas, a indiqué dimanche la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel.



Pour tenter d'amortir le choc économique de la pandémie, le Premier ministre britannique Boris Johnson doit dévoiler mardi un vaste plan de relance, fondé sur la construction d'infrastructures (routes, écoles, hôpitaux, prisons). Le PIB britannique s'est effondré de 20,4 % en avril, un record historique, et le chômage pourrait dépasser le pic de 3,3 millions enregistré en 1984, selon les médias.



La situation est "grave" à Pékin



Berceau de la pandémie, née en décembre à Wuhan, dans le centre du pays, la Chine croyait en avoir fini avec le Covid-19. Mais le virus a refait son apparition mi-juin à Pékin, au point que les autorités ont dû se résoudre à fermer les écoles et à confiner plusieurs milliers de personnes dans les zones résidentielles jugées à risque. "La situation épidémique est grave et complexe", a reconnu dimanche Xu Hejian, un porte-parole municipal.



Les autorités locales ont par ailleurs annoncé le confinement du canton d'Anxin, situé à 60 kilomètres au sud de Pékin, après la découverte d'une dizaine de cas liés au rebond épidémique dans la capitale.



En revanche, la Corée du Sud poursuit son retour à la normale. Le pays a réussi à maîtriser la situation grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire. Résultat, les spectateurs seront à nouveau autorisés à assister aux rencontres sportives, ont annoncé dimanche les autorités.



"Je porte un masque"



Masque obligatoire dans certains lieux publics et feu vert au rétablissement de mesures restrictives : le gouvernement iranien a décrété la remobilisation dimanche, au lendemain d'un appel à la vigilance du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.



Pays le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient, l'Iran a enregistré un record de 144 décès au cours des dernières 24 heures, un plus haut en près de trois mois qui porte le bilan national à 10 508 morts.



"Je porte un masque" : en dépit d'une campagne de santé publique pour inciter les Iraniens à sortir couverts, seulement "50 % des passagers du métro portent des masques" et "encore moins dans les bus", a déploré le maire de Téhéran Pirouz Hanachi.



