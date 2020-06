Covid-19 : Le Sénégal passe la barre des 6 000 cas et des 4 000 guéris.

Le Docteur Aloyse Waly Diouf, le désormais ancien Dircab du ministre de la Santé et de l’Action sociale, a fait état ce mardi 23 juin, de 64 nouveaux cas d'infection au coronavirus, portant le bilan total à 6 034 contaminations dans le pays depuis le début de l'épidémie. Le Sénégal a donc dépassé la barre des 6 000 cas avérés de la maladie Covid-19.







L’autorité sanitaire a recensé trois décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Au total, le coronavirus a tué 89 personnes au Sénégal depuis le début de la crise, selon les chiffres officiels. À ce jour, le Sénégal compte 1 898 patients encore sous traitement, dont 23 cas en réanimation.







La pandémie continue de progresser et n'a pas encore atteint sa phase la plus critique, selon les experts. Une tendance qui a poussé l’autorité de poursuivre la reprise de l'économie. Le gouvernement a opté pour l’allègement des mesures de restriction pour permettre à certains secteurs d’activité de fonctionner normalement.







Dans la transmission communautaire, Dakar est un cas à part. Si certaines activités sont toujours interdites comme les événements de grande ampleur, le ministère de l’intérieur a autorisé la réouverture des salles de sport et des restaurants, ce qui a conduit des centaines de personnes à remplir les rues et les plages de la ville. Des images qui contrastent avec les mesures barrières et de distanciation sociale.







Le ministre de la Santé se dit préoccupé par la transmission communautaire du virus qui commence à se répandre.







Mais c'est à l'intérieur du pays que les inquiétudes se portent aujourd'hui. Selon des autorités municipales, le virus menace les systèmes hospitaliers des zones rurales, ces dernières n'ayant pas les mêmes moyens que ceux des grands centres urbains...