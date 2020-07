Covid-19 / L’Oms annonce que le pic est loin d'être atteint.

Six mois et quelques jours après son apparition dans le monde, le coronavirus continue de sévir dans le monde. Tous les pays sont presque touchés et le taux de létalité diffère selon les pays. En Europe et en Amérique, le virus a fait des ravages qui ont poussé certains pays à imposer le confinement total en Europe. Et en Amérique, il se propage comme une tâche d'huile au point d'atteindre de plein fouet le président du Brésil. Il continue de se propager avec chaque jour, son lot de contamination et ses cas de décès.



Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), Tedros Adhanom, dans une conférence de presse virtuelle, a soutenu que « si le nombre de décès semble s’être stabilisé au niveau mondial, en réalité, certains pays ont fait des progrès significatifs dans la réduction du nombre de décès, alors que dans d'autres pays, les décès sont toujours en augmentation. »



À un moment donné, des voix se sont élevées pour soutenir que le pic sera bientôt atteint. Avec cette sortie de l’Oms, il semble bien que le virus va dicter sa loi pendant des mois encore.



L’épidémie « s’accélère » et a fait 400.000 nouveaux cas au cours du week-end dernier. À ce jour, 11.641.640 cas positifs et 538.539 décès sont déjà enregistrés.