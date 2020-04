Covid 19-Diaspora sénégalaise : Les cibles du plan sectoriel de contingence de 12,5 milliards.

Un plan sectoriel de contingence de 12 milliards 500 millions pour assister les sénégalais de l’extérieur, a été décidé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Le ministre des affaires étrangères Amadou Ba qui tenait une conférence de presse ce matin à l’issue de celle du ministre en charge de la santé, a précisé les cibles intéressées par ce plan d’urgence.



Il s’agit selon lui, « des sénégalais de l’extérieur en situation de précarité du fait de la crise sanitaire, des sénégalais en situation de vulnérabilité ou en cours de régulation de séjour, ceux évoluant dans le secteur informel et les retraités des foyers très exposés, les étudiants non allocataires, ainsi que les sénégalais bloqués outre que dans leur pays de résidence et dans les zones de transit, les compatriotes non bénéficiaires de l’aide de crise des pays d’accueil, mais aussi victimes du Covid 19 » a révélé le ministre.

Les familles des sénégalais de la diaspora vivant au Sénégal sont aussi concernées par cette aide. « Nombre d’entre elles sont des victimes collatérales et subissent les répercussions de la baisse d’activités économiques de leurs parents expatriés en raison de la baisse du volume des transferts », a expliqué le ministre, pour justifier leur présence dans cette aide.