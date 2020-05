Covid-19 / Deux morts dans les rangs de la MINUSMA.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali connaît ses deux premières victimes de la Covid-19. Deux de ses membres ont perdu la vie hier et aujourd’hui à Bamako et Gao. Le total des cas de la MINUSMA depuis le début de la crise est de 70 cas positifs déclarés depuis le début de la crise. À ce jour, 39 membres du personnel ont déjà été guéris. Les camps où des cas ont été déclarés ont été entièrement confinés pour limiter la contagion. Au besoin et selon les cas, la Mission n’hésite pas à reconduire les périodes de confinement de ses camps dans les régions. C’est le cas à Gao et à Mopti où les durées de confinement ont été respectivement repoussées au 4 juin et au 11 juin.

Au siège de la MINUSMA à Bamako, la haute direction n’exclut pas de rendre les mesures de prévention et de protection plus draconiennes. Le télétravail est toujours en vigueur, et ce jusqu’à nouvel ordre, pour tous les membres du personnel dont les fonctions ne nécessitent pas une présence physique au siège. Par ailleurs, le port du masque est devenu obligatoire pour tous les employés des Nations Unies dans tous les locaux au Mali.