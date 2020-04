Covid-19/Déclaration du 1er Mai : Le PIT salue le patriotisme des travailleurs sénégalais.

La Fête internationale du Travail de cette année 2020 se passe dans un contexte sous tous rapports particulier. En effet, le Sénégal, l’Afrique et le Monde, sous l’effet du COVID-19, se retrouvent confinés et leurs populations réduites, presque partout et au quotidien, à faire le décompte macabre de leurs malades et morts dont ils distraient avec espoir et parfois effroi le nombre de guéris.



Qu’un tel cas de figure se donne à voir au 21ème siècle, siècle de mondialisation et de prouesses technologiques audacieuses, n’est pas que paradoxal. Il invite à réfléchir sur les priorités, sur l’en-commun, les urgences, sur les conversions auxquelles il faut bien se résoudre.



Les travailleurs de tous les pays, particulièrement, sont interpellés pour non seulement s’impliquer totalement dans la rude bataille pour la sortie de la pandémie, c’est-à-dire dans celle pour éviter à l’humanité de sombrer dans le chaos, mais aussi dans celle, importante, consistant à agir pour que plus jamais il n’en soit ainsi.



Pour leur part, les travailleurs sénégalais, au travers de leurs organisations représentatives, ont déjà donné le ton.

Ils ont répondu à l’appel du Président de la République pour, avec lui, développer une riposte nationale contre le coronavirus et ses nuisances. Ils se sont impliqués en contribuant au fonds « Force Covid 19 » pour apporter leur lot à l’effort national devant permettre d’affronter victorieusement la pandémie du coronavirus.



Enfin, tenant compte du caractère exceptionnel de la période, ils ont décidé de sursoir à toute forme de manifestation ou festivité, à l’occasion du 1er mai et à toute espèce de dépôt de cahiers de doléances.



Le Parti de l’Indépendance et du Travail salue le patriotisme des travailleurs sénégalais. Il loue leur intelligence du contexte et leur capacité d’élévation. Le PIT est persuadé, avec eux, que les mesures prises par le Président de la République pour sauvegarder les emplois, sécuriser le travail, permettre au Sénégal de demeurer résilient, que de telles mesures sont à soutenir, à amplifier.



Le PIT invite à cet égard les travailleurs sénégalais à relayer l’appel du Président de la République pour l’annulation de la dette des pays africains. Il les invite, par ailleurs, à continuer à s’impliquer dans le nécessaire travail de sensibilisation des

sénégalais pour une culture des gestes barrières et celle des mesures de sauvegarde nationale.



Le PIT Sénégal salue particulièrement les travailleurs de la santé, ceux en charge de la sécurité qui mettent, de manière aussi évidente de nos jours, leur vie en danger pour sauver celle de leurs compatriotes.



Le Parti de l’Indépendance et du Travail demeure convaincu qu’uni et soudé autour d’un même objectif, le Peuple sénégalais finira par se sortir avantageusement de cette grosse épreuve. Vive le 1er Mai.