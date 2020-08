Covid-19 / Célébrations religieuses : « les marabouts ont toujours été associés » (Aly Ngouille Ndiaye)

L’application immédiate des nouvelles mesures déclinées dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 au Sénégal va sans nul doute toucher les manifestations à caractère religieux. C’est du moins ce qu’a fait savoir le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye à l’occasion de sa déclaration ce 07 août dans les locaux du ministère de la santé et de l’action sociale.

Pour ce qui est du Grand Magal de Touba et de la célébration du Gamou, le ministre a confié que dans la démarche qui a été entamée par les autorités administratives pour une solution convenable à tous, les marabouts ont toujours été associés, une manière de réaffirmer la poursuite des concertations afin que la riposte contre la pandémie puisse être menée en étroite collaboration.

Dans ce sens d’ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye a salué la posture des khalifes généraux des mourides et des tidianes tendant à participer à la sensibilisation collective sur le port obligatoire du masque.