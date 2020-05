Covid-19 : 8.439 tests, 701 cas positifs dont 51 cas communautaires et 309 guéris enregistrés en une semaine.

Les résultats virologiques de ce samedi 09 mai sont venus compléter le tableau récapitulatif des chiffres liés à la gestion du covid-19 à la première semaine du mois de mai au Sénégal.



En effet, sur 848 tests réalisés, 83 sont revenus positifs à la pandémie du coronavirus dont 69 cas contacts suivis et 14 cas communautaires, ont renseigné les services du ministère de la santé et de l’action sociale par le biais du docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la santé et de l’action sociale. Un quinzième décès a été répertorié ce jour et 32 patients ont recouvré la santé et devront gagner incessamment leurs domiciles. Ces chiffres viennent réajuster les résultats obtenus après une semaine de riposte contre le coronavirus, c’est à dire, entre le 01 et le 09 mai 2020.



Notre recensement renseigne d’un nombre important de test réalisés durant la défunte semaine avec des centaines de cas déclarés positifs et quelques trois cents (300) patients rétablis. Le bilan de la semaine renseigne de 8.439 personnes testées dont 701 déclarées positives au covid 19. Sur ce chiffre, 649 sont des cas contacts suivis et 51 sont issus de la transmission communautaire depuis le vendredi dernier.



Par ailleurs, 309 malades sont sortis guéris de leur traitement. Il faut relever que dans les statistiques, les tests les plus importants dépassant le millier ont été réalisés respectivement, le samedi 02 mai (1190 tests), le mercredi 06 mai (1182 tests) et le jeudi 07 mai (1027 tests). Par contre, pour ce qui est des cas déclarés positifs, les plus grands chiffres compris entre 90 à plus de 100 ont été enregistrés le mercredi 06 mai (104 cas), le vendredi 01 mai (91 cas) et le samedi 02 mai (91 cas).



En ce qui concerne les cas issus de la transmission communautaire, le pic a été réalisé ce jour, samedi 09 mai, avec 14 cas déclarés provenant de Fass, Parcelles Assainies, Mbao, Médina et Touba. Les résultats du jeudi 07 mai (8 cas communautaires) et le dimanche 03 mai (5 cas communautaires) complètent ces données issus de la transmission communautaire recensés durant cette première semaine du mois en cours.



À ce jour, 1634 cas positifs au covid 19 sont déclarés au Sénégal avec 975 patients qui sont actuellement sous traitement et 643 guéris. Pour en rester aux patients rétablis, rien qu’au mois de mai, 309 malades du coronavirus ont été testés négatifs et donc guéris de la pandémie.



Les bonds les plus satisfaisants ont été réalisés le mardi 05 mai (55 guéris), le jeudi 07 mai (69 guéris) et le vendredi 08 mai (49 guéris). Avant le 01 mai, 17.787 tests de laboratoire ont été réalisés avec 9.701 contacts dont 5.226 suivis et 113 cas issus de la transmission communautaire. Au vu de tous ces résultats, il faut relever que la propagation du coronavirus prenne de plus en plus de l’ampleur dans le pays.